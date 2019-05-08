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Как ёжик стал героем международной детективной истории

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Тряпичный ежик, на которого редкий вор позарится, оказался главным символом международного фестиваля. Завоевавшим его ребятам из пермской театральной студии через год надо везти его обратно, в окрестности французского Леона, и там завоевать вновь или отдать следующему чемпиону. Но кто же знал, что на родине реликвию украдут.

Реп на французском, это лишь небольшой эпизод спектакля детской театральной студии «Оляля», благодаря которому у небольшой пермской труппы появился самый дорогой приз - Ежик «Pistache Moukhine ».

Марк Пудочев: "Нужно было выступить лучше всех, чтобы получить этого ежика".

Такого французская сцена еще не видела, когда детская театральная студия из Перми срывает овации и увозит домой главный приз международного фестиваля франкофонных театров. Этот ежик и стал главным героем большой детективной истории.

После возвращения с фестиваля, кажется, все волнения позади, главный приз в чемодане. Остается только загрузиться в такси и наслаждаться победой. Но в этот раз все оказалось не так. Из всех возможных вещей пропал только тот самый Ежик.

камеры

Учитывая количество видеокамер в современном городе наивно полагать, что пропажа вещей окажется незамеченной. Человек с характерной походкой первым привлекает внимание. Вот он берет сумку и отходит с ней в сторону. Международный характер кража приобретает после того, как выясняется, что в сумке находится самое ценное - переходящий приз, который надо на следующий год передать новому победителю.

Сергей Уфимцев, помощник руководителя театрально-языковой студии «Оляля»: "И потом, вобрав в себя энергетику этого коллектива, творческую составляющую, он потом передает следующему коллективу, который его выигрывает. Конечно, нельзя прервать эту нить".

Сергей и стал главным следователем в этом деле. Сам нашел записи камер видеонаблюдения, сам почти сутки выслеживал преступника на вокзале. Когда нашел - позвонил в полицию.

Наталья Смердова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: "Вещи заявителя забрал водитель автомобиля такси, спустя несколько дней он был задержан сотрудниками полиции, вещи были возвращены обратно владельцу".

Никаких претензий к таксисту Сергей так не предъявил, дело закрыли за примирением сторон. Теперь уже через пару месяцев ждут гостей из Франции для нового проекта.

 Ольга Киселева, руководитель театрально-языковой студии «Оляля»: "В июле они приезжают к нам, открывают для себя русскую культуру, красоту наших мест и плюс мы ставим  спектакль".

Найти общий язык с пермскими театралами уже получилось, осталось наладить контакт с таксистами. Впрочем, энергетика в Ежике уже накопилась такая, что в положительном исходе событий здесь, похоже, никто и не сомневался.

 

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество, В мире, Культура

Опубликовано: 08.05.2019 в 11:45 в рубрике - Вести Пермь

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