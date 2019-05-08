Как ёжик стал героем международной детективной истории
Тряпичный ежик, на которого редкий вор позарится, оказался главным символом международного фестиваля. Завоевавшим его ребятам из пермской театральной студии через год надо везти его обратно, в окрестности французского Леона, и там завоевать вновь или отдать следующему чемпиону. Но кто же знал, что на родине реликвию украдут.
Реп на французском, это лишь небольшой эпизод спектакля детской театральной студии «Оляля», благодаря которому у небольшой пермской труппы появился самый дорогой приз - Ежик «Pistache Moukhine ».
Марк Пудочев: "Нужно было выступить лучше всех, чтобы получить этого ежика".
Такого французская сцена еще не видела, когда детская театральная студия из Перми срывает овации и увозит домой главный приз международного фестиваля франкофонных театров. Этот ежик и стал главным героем большой детективной истории.
После возвращения с фестиваля, кажется, все волнения позади, главный приз в чемодане. Остается только загрузиться в такси и наслаждаться победой. Но в этот раз все оказалось не так. Из всех возможных вещей пропал только тот самый Ежик.
Учитывая количество видеокамер в современном городе наивно полагать, что пропажа вещей окажется незамеченной. Человек с характерной походкой первым привлекает внимание. Вот он берет сумку и отходит с ней в сторону. Международный характер кража приобретает после того, как выясняется, что в сумке находится самое ценное - переходящий приз, который надо на следующий год передать новому победителю.
Сергей Уфимцев, помощник руководителя театрально-языковой студии «Оляля»: "И потом, вобрав в себя энергетику этого коллектива, творческую составляющую, он потом передает следующему коллективу, который его выигрывает. Конечно, нельзя прервать эту нить".
Сергей и стал главным следователем в этом деле. Сам нашел записи камер видеонаблюдения, сам почти сутки выслеживал преступника на вокзале. Когда нашел - позвонил в полицию.
Наталья Смердова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю: "Вещи заявителя забрал водитель автомобиля такси, спустя несколько дней он был задержан сотрудниками полиции, вещи были возвращены обратно владельцу".
Никаких претензий к таксисту Сергей так не предъявил, дело закрыли за примирением сторон. Теперь уже через пару месяцев ждут гостей из Франции для нового проекта.
Ольга Киселева, руководитель театрально-языковой студии «Оляля»: "В июле они приезжают к нам, открывают для себя русскую культуру, красоту наших мест и плюс мы ставим спектакль".
Найти общий язык с пермскими театралами уже получилось, осталось наладить контакт с таксистами. Впрочем, энергетика в Ежике уже накопилась такая, что в положительном исходе событий здесь, похоже, никто и не сомневался.
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