Производительность труда повысят очки дополненной реальности

В Перми с рабочим визитом побывал заместитель министра экономического развития России Петр Засельский. Обсуждали вопросы федеральной программы по повышению производительности труда. В Прикамье в ней участвуют больше двух десятков предприятий. Контрольный срез делали на "ПЦБК".

Мобильные терминалы сбора данных - один из элементов цифровизации производства. В 2017 году Пермский край стал пилотным регионом федеральной программы по повышению производительности труда и поддержке занятости. Она имеет статус национального проекта.

Елена Дегтярёва, первый заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края: "В прошлом году у нас очень хорошие результаты, участвовало 25 предприятий, сегодня мы посетили одно из первых предприятий, в котором мы начали проект повышения производительности труда и видим колоссальные показатели роста производительности".

Пермское «бережливое производство» показывали заместителю министра экономического развития Российской Федерации - Петру Засельскому. С декабря 2017 года на ПЦБК запущены 22 проекта, 8 из которых уже реализованы.

Гофроцех сегодня производит более 1 миллиона ящиков различной конфигурации. В сутки оборудование может перенастраиваться по 5-6 раз, поэтому одной из задач программы состояло сокращение времени переналадки.

Александр Сухановский, генеральный директор ГП «ПЦБК»: "Текучесть персонала за последний год на данном производстве составила всего два процента. Вот это, наверное, самая главная цифра, что людям интересно работать".

Обязательное условие развития предприятия – это повышение квалификации сотрудников. На производстве гофротары обучение прошли более 400 человек. Действует уникальная система оценки компетенции сотрудников. Разрабатываются индивидуальные планы развития.

Петр Засельский, заместитель министра экономического развития РФ: "Примерно 70 процентов предприятий, участвующих в программе, достигают планового показателя 10 процентов повышение производительности труда в первый год. И налоговая база для государства растет, оказывается, что сам проект окупаем, и мне кажется, это только начало".

На ПЦБК планируют уже в ближайшее время внедрить на производстве очки дополненной реальности. Они помогут инженерам быстрее определить причины неисправности оборудования и устранить их.