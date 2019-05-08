В Перми прошла генеральная репетиция парада Победы

Накануне в окрестностях Октябрьской площади в Перми в 19.00 часов было перекрыто движение в квадрате улиц Куйбышева, Газеты Звезда, Пушкина, Ленина. Ограничение снято только в полночь. На площади прошла генеральная репетиция парада Победы.

Началось действо с тематического пролога «Поющая Победа». Тематический пролог открывают барабанщики. Затем выходит сводный хор, который включает в себя выпускников музыкальных школ, вузов, ссузов, а также ветеранов. Они исполнят песню «День Победы». Затем пройдут 23 парадных расчета и боевая техника. Следом присоединится «Бессмертный полк», колонны традиционно будут формироваться чуть выше, в районе улицы Революции. Начало парада Победы в этом году не в 10.00 часов, а в 9.52. Пускать на Октябрьскую площадь начнут в 9.00 часов. Заявлено, что трибуны вмещают 13 тысяч человек.