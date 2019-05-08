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Глава Перми встретился с фронтовиками →

В Перми прошла генеральная репетиция парада Победы

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Накануне в окрестностях Октябрьской площади в Перми в 19.00 часов было перекрыто движение в квадрате улиц Куйбышева, Газеты Звезда, Пушкина, Ленина. Ограничение снято только в полночь. На площади прошла генеральная репетиция парада Победы. 

Началось действо с тематического пролога «Поющая Победа». Тематический пролог открывают барабанщики. Затем выходит сводный хор, который включает в себя выпускников музыкальных школ, вузов, ссузов, а также ветеранов. Они исполнят песню «День Победы». Затем пройдут 23 парадных расчета и боевая техника. Следом присоединится «Бессмертный полк», колонны традиционно будут формироваться чуть выше, в районе улицы Революции. Начало парада Победы в этом году не в 10.00 часов, а в 9.52. Пускать на Октябрьскую площадь начнут в 9.00 часов. Заявлено, что трибуны вмещают 13 тысяч человек.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 08.05.2019 в 09:20 в рубрике - Вести Пермь

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← В России отметили День радио

Глава Перми встретился с фронтовиками →

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