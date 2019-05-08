В России отметили День радио. 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов выступил с научным докладом и продемонстрировал изобретенный им радиоприемник. Общественность стала свидетелем, как на расстояние в 250 метров была передана первая радиограмма. Это произвело фурор.

Об истории возникновения радио и о его роли в современном мире напомнили в пермском Парке «Россия - моя история». Здесь прошла специальная лекция-дискуссия.

В честь праздника красками заиграла новая телебашня. В 22 и в 23 .00 на 10 минут можно было увидеть тематическую подсветку.