В России отметили День радио
В России отметили День радио. 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов выступил с научным докладом и продемонстрировал изобретенный им радиоприемник. Общественность стала свидетелем, как на расстояние в 250 метров была передана первая радиограмма. Это произвело фурор.
Об истории возникновения радио и о его роли в современном мире напомнили в пермском Парке «Россия - моя история». Здесь прошла специальная лекция-дискуссия.
В честь праздника красками заиграла новая телебашня. В 22 и в 23 .00 на 10 минут можно было увидеть тематическую подсветку.
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