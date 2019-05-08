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Глава Перми встретился с фронтовиками
В стенах пермской мэрии прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной. Поздравят всех ныне здравствующих, а в администрацию пришли те, кто пожелал лично увидеться с главой краевой столицы.
Накануне Дня Победы ветераны-пермяки собираются вместе. Это хорошая возможность пообщаться, поделиться новостями за круглым столом.
Это традиционная встреча, когда представителей поколения фронтовиков в форме и с наградами встречает поколение дня сегодняшнего, тоже в форме - это пермские кадеты.
Общаясь с ветеранами, глава города Дмитрий Самойлов отметил, что война затронула всех - более ста тысяч пермяков ушли на фронт, треть из них домой не вернулись. В то же время на армию работали тысячи местных жителей и сотрудников, эвакуированных в Пермь, а тогда Молотов, предприятий.
Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Ваше же поколение, вернувшись с фронтов Великой Отечественной войны, восстановили страну, полностью восстановили страну и изменили город. Спасибо вам огромное за это, мы всегда будем помнить об этом, будем чтить".
Лётчики, танкисты, моряки, пехотинцы, каждый из этих людей может рассказать многое - вот, например, Серебряков Евгений Михайлович, который был ранен на подступах к Берлину, а до того ему довелось форсировать Днепр на своём танке, причём под водой.
Евгений Серебряков, ветеран Великой Отечественной войны: "По дну прошли, в левой стороне, не знаю, сколько километров проехали, в левой стороне по дну прошли, у нас приспособы то были, и с тыла зашли к ним".
Спасибо сказали ветеранам и за то, что по возможности они всегда готовы встретиться со школьниками и студентами. Беседы с фронтовиками ценны - они свидетели истории, и могут рассказывать о тех днях в прозе и в стихах собственного сочинения.
- И победили! Разгромили! Пол-Европы по-пластунски проползли, немало стран освободили, мир на планету принесли!
И на прощание, как водится - цветы, подарки и общее фото на память, как раз объединяющее несколько поколений пермяков.
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