Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми прошла генеральная репетиция парада Победы

В Лысьве произошел пожар на заводе эмалированной посуды →

Глава Перми встретился с фронтовиками

смотреть видео

встреча с ветеранами

В стенах пермской мэрии прошла встреча с ветеранами Великой Отечественной. Поздравят всех ныне здравствующих, а в администрацию пришли те, кто пожелал лично увидеться с главой краевой столицы.

Накануне Дня Победы ветераны-пермяки собираются вместе. Это хорошая возможность пообщаться, поделиться новостями за круглым столом.

Это традиционная встреча, когда представителей поколения фронтовиков в форме и с наградами встречает поколение дня сегодняшнего, тоже в форме - это пермские кадеты.

Общаясь с ветеранами, глава города Дмитрий Самойлов отметил, что война затронула всех - более ста тысяч пермяков ушли на фронт, треть из них домой не вернулись. В то же время на армию работали тысячи местных жителей и сотрудников, эвакуированных в Пермь, а тогда Молотов, предприятий.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Ваше же поколение, вернувшись с фронтов Великой Отечественной войны, восстановили страну, полностью восстановили страну и изменили город. Спасибо вам огромное за это, мы всегда будем помнить об этом, будем чтить".

ветераны

Лётчики, танкисты, моряки, пехотинцы, каждый из этих людей может рассказать многое - вот, например, Серебряков Евгений Михайлович, который был ранен на подступах к Берлину, а до того ему довелось форсировать Днепр на своём танке, причём под водой.

Евгений Серебряков, ветеран Великой Отечественной войны: "По дну прошли, в левой стороне, не знаю, сколько километров проехали, в левой стороне по дну прошли, у нас приспособы то были,  и с тыла зашли к ним".

Спасибо сказали ветеранам и за то, что по возможности они всегда готовы встретиться со школьниками и студентами. Беседы с фронтовиками ценны - они свидетели истории, и могут рассказывать о тех днях в прозе и в стихах собственного сочинения.

- И победили! Разгромили! Пол-Европы по-пластунски проползли, немало стран освободили, мир на планету принесли!

И на прощание, как водится - цветы, подарки и общее фото на память, как раз объединяющее несколько поколений пермяков.

 

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 08.05.2019 в 09:48 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми прошла генеральная репетиция парада Победы

В России отметили День радио

Нерест: сматывай удочки

В Перми состоится генеральная репетиция парада Победы

Вместо электрички - скоростная трамвайная линия

В Пермском районе горели поля

В Перми из-под асфальта забил гейзер

Пермь. Вести Спорт 06.05.2019

В пермских лесопарках началась противоклещевая обработка

В Орджоникидзевском районе стартовал «Майский призыв»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми прошла генеральная репетиция парада Победы

В Лысьве произошел пожар на заводе эмалированной посуды →

Обратите внимание

в Перми

Производительность труда повысят очки дополненной реальности

Министр экономического развития России Петр Засельский обсудил в Перми вопросы федеральной программы по повышению производительности труда.
08.05.2019 в 10:43

Метки: в Перми, Общество

Глава Перми встретился с фронтовиками

Общаясь с ветеранами, Дмитрий Самойлов отметил, что война затронула всех - более ста тысяч пермяков ушли на фронт, треть из них домой не вернулись.
08.05.2019 в 09:48

Метки: в Перми, Общество, Власть

В Перми прошла генеральная репетиция парада Победы

Началось действо с тематического пролога «Поющая Победа».
08.05.2019 в 09:20

Метки: в Перми, Общество

В России отметили День радио

7 мая 1895 года русский физик Александр Попов выступил с научным докладом и продемонстрировал изобретенный им радиоприемник.
08.05.2019 в 08:50

Метки: в Перми, Общество, Радио

Нерест: сматывай удочки

В крае объявлен нерестовый период. Для любителей рыбалки вводятся ограничения до 15 июня включительно.
07.05.2019 в 17:52

Метки: в Перми, Общество

В России

Пермяки завоевали награды на первенстве России по подводному спорту

Соревнования среди юниоров прошли в Санкт-Петербурге
07.05.2019 в 14:09

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Спорт

Пятеро школьников из Прикамья стали победителями Всероссийских олимпиад

У них есть шанс попасть в национальную сборную для участия в международных конкурсах
07.05.2019 в 12:27

Метки: В России, в Пермском крае, Образование

«Иранская конференция»: мы все в одной лодке

В Перми состоялась премьера спектакля Иранская конференция по пьесе Ивана Вырыпаева.
07.05.2019 в 10:33

Метки: в Перми, Общество, В России, Образование

Пермь вошла в пятерку самых бедных городов России

По крайней мере, так считают сами пермяки.
06.05.2019 в 11:35

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

На «Российскую студенческую весну» в Пермь приедут делегации из 75 регионов

Всероссийский фестиваль пройдет в краевой столице с 14 по 19 мая
06.05.2019 в 11:28

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Культура, Анонс

Лента новостей RSS каналы

Производительность труда повысят очки дополненной реальностиПроизводительность труда повысят очки дополненной реальности

В Лысьве произошел пожар на заводе эмалированной посудыВ Лысьве произошел пожар на заводе эмалированной посуды

Глава Перми встретился с фронтовикамиГлава Перми встретился с фронтовиками

В Перми прошла генеральная репетиция парада ПобедыВ Перми прошла генеральная репетиция парада Победы

В России отметили День радиоВ России отметили День радио

Нерест: сматывай удочкиНерест: сматывай удочки

Ведьма - от слова «ведать»Ведьма - от слова «ведать»

В Перми начинается масштабный ремонт дорогВ Перми начинается масштабный ремонт дорог

Коми-пермяки: «Пистики - наш витамин №1»Коми-пермяки: «Пистики - наш витамин №1»

В Перми состоится генеральная репетиция парада ПобедыВ Перми состоится генеральная репетиция парада Победы

Велосипеды на набережной - под запретомВелосипеды на набережной - под запретом

В Прикамье ожидаются дожди, грозы и градВ Прикамье ожидаются дожди, грозы и град

Вместо электрички - скоростная трамвайная линияВместо электрички - скоростная трамвайная линия

Акция «Миллион деревьев Пермскому краю» продолжаетсяАкция «Миллион деревьев Пермскому краю» продолжается

В микрорайоне Пролетарский появился передвижной офис МФЦВ микрорайоне Пролетарский появился передвижной офис МФЦ

В Пермском районе горели поляВ Пермском районе горели поля

В Перми из-под асфальта забил гейзерВ Перми из-под асфальта забил гейзер

Пермь. Вести Спорт 06.05.2019Пермь. Вести Спорт 06.05.2019

Пермяки завоевали награды на первенстве России по подводному спортуПермяки завоевали награды на первенстве России по подводному спорту

Сегодня вечером в центре Перми снова перекроют движение транспортаСегодня вечером в центре Перми снова перекроют движение транспорта

В пермских лесопарках началась противоклещевая обработкаВ пермских лесопарках началась противоклещевая обработка

В Орджоникидзевском районе стартовал «Майский призыв»В Орджоникидзевском районе стартовал «Майский призыв»

Пятеро школьников из Прикамья стали победителями Всероссийских олимпиадПятеро школьников из Прикамья стали победителями Всероссийских олимпиад

Прикамцы встречают Поезд ПобедыПрикамцы встречают Поезд Победы

Пермяки станцуют Вальс ПобедыПермяки станцуют Вальс Победы

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную