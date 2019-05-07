Нерест: сматывай удочки
В Пермском крае объявлен нерестовый период. Для любителей рыбалки вводятся ограничения до 15 июня включительно.
Ольга Ельченкова, замначальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по ПУ СВ ТУ Росрыболовства, рассказала "Вестям": "В период нереста запрещено рыбачить всеми способами и орудиями лова за исключением одной донной или поплавочной удочки, количество крючков - не более двух на одного рыбака. Рыбачить можно только с берега. За нарушение обязательных требований предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Административная предусматривает штраф от 2 до 5 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства и орудий лова. Уголовная ответственность предусматривает наложение штрафа от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет".
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