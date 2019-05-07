В Перми состоится генеральная репетиция парада Победы

На Октябрьской площади в Перми прошли уже две сводные репетиции парада Победы. Сегодня с 19:00 до 00:00 состоится генеральная репетиция.

Во время первых репетиций на мостовую вышли коробки и техника, барабанщики и военный оркестр. Каждый участник в парадной форме. Не было только трибун для зрителей.

9 мая увидеть парад смогут 13 тысяч пермяков и гостей города. Прямая трансляция с Октябрьской площади будет организована в интернете и на канале «Россия». В самом шествии примут участие 23 парадных расчета и 20 единиц военной техники. Предварит парад тематический пролог «Поющая победа», где презентуют музыкальную композицию пермских авторов «Пермь помнит!». Ее исполнит сводный хор поколений Пермского края в сопровождении сразу четырех духовых оркестров.

На все время парада - с 9:52 и до 12:00 Октябрьская площадь и улицы прилегающие - Екатерининская, Луначарского, частично Пушкина и Ленина - будут перекрыты для движения транспорта. Открытыми для проезда останутся улица Крисанова и Газеты Звезда.

В 11:00 9 мая парад продолжит шествие «Бессмертного полка» по Комсомольскому проспекту и улице Ленина до пересечения с Борчанинова. Его участники соберутся в 10:00 на перекрестке улиц Революции и Краснова.