Вместо электрички - скоростная трамвайная линия

Эффективный вариант развития городской части Горнозаводской ветки в Перми - скоростная трамвайная линия. Об этом заявили в Агентстве дорожной информации «Радар». Согласно проведенному исследованию, на сегодняшний день электричка от площади Восстания до Перми-2 перевозит всего лишь 0,3% от всего городского пассажиропотока. При этом сюда накладывается дорогостоящая инфраструктура РЖД, требующая содержания и бюджетных субсидий.

Юрий Попов, директор ООО «Агентство дорожной информации РАДАР»: "Для того чтобы компенсировать пассажирам выпадающий участок, было предложено создать ветку скоростного трамвая вдоль берега, как раз это увязывается с планами развития территории, и это позволит компенсировать все потери для жителей города и края".

Вопрос по оптимальному использованию Горнозаводской ветки - ключевой на повестке РЖД и правительства Пермского края. Первые шаги уже сделаны. На одной из последних рабочих встреч руководства региона и представителей РЖД были определены точки прохождения Северного железнодорожного обхода. Он оттянет на себя грузовые потоки, в том числе проходящие через центр города. Пассажирское сообщение вдоль Камы будет преобразовано в интересах населения Перми. Так, в Мотовилихе будет построен транспортно-пересадочный узел с автовокзалом, автобусными и трамвайными остановками, то есть создана удобная точка пересадки во все районы Перми. Что важно – все работы по срокам будут синхронизированы.

Иван Колесников, руководитель СвЖД: "Что принципиально важно – муниципальная и железнодорожная инфраструктура будут появляться одновременно. И проектироваться одновременно, и координироваться между собой тоже одновременно. Поэтому все пересадочные узлы будут появляться в одно и то же время".

Пригородное сообщение электричкой при этом сохранится сначала до Перми-1, а затем до транспортно-пересадочного узла Мотовилиха, а по городскому отрезку ветки планируется запустить скоростной трамвай до Перми-2.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "В конечном итоге наша задача - то пространство, которое сейчас есть, будет использовано под улучшение транспортного обслуживания, это новый трамвай, подвижной состав, удобные стыковки".