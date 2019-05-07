В Пермском районе горели поля
Традиционное событие майских праздников - пал травы. Горящие поля очевидцы сняли на видео в районе поселка Ферма в Пермском районе. Трава горит масштабно, официальных сообщений о ликвидации возгорания пока не поступало.
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