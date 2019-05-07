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← Пермь. Вести Спорт 06.05.2019

В Перми из-под асфальта забил гейзер

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прорыв

В Перми на улице Ленина накануне забил гейзер, видео происшествия пользователи выложили в Сеть. Как сообщается, с утра место коммунального прорыва было огорожено, а авария устранена.

Метки: в Перми, Аварии

Опубликовано: 07.05.2019 в 14:30 в рубрике - Вести Пермь

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