В Перми из-под асфальта забил гейзер
В Перми на улице Ленина накануне забил гейзер, видео происшествия пользователи выложили в Сеть. Как сообщается, с утра место коммунального прорыва было огорожено, а авария устранена.
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В Перми на улице Ленина накануне забил гейзер, видео происшествия пользователи выложили в Сеть. Как сообщается, с утра место коммунального прорыва было огорожено, а авария устранена.
|07.05.2019 в 14:30
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В Перми из-под асфальта забил гейзер
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь. Вести Спорт 06.05.2019
В пермских лесопарках началась противоклещевая обработка
В Орджоникидзевском районе стартовал «Майский призыв»
Прикамцы встречают Поезд Победы
Вдове ветерана Великой Отечественной войны вручили сертификат на квартиру
Пермские электрички перешли на летнее расписание
В Перми стартовала акция «Георгиевская ленточка»
В Перми официально завершился отопительный сезон
Паводок в Прикамье набирает обороты
В доме на Революции 3/1 протекли потолки
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