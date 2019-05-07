Пермь. Вести Спорт 06.05.2019

Борцы рукопашного боя завоевали 5 наград на крупных турнирах в Орле. Взрослые спортсмены боролись за Кубок России. Обладателями почетного трофея в своих категориях стали пермяки Александр Глазырин Александр и Сергей Кузнецов. Второе место заняла Дарья Вакулинская. В это же время юные бойцы в возрасте 12-13 лет оспаривали титулы победителей Первенства страны. Виолетта Злобина заняла 1 место в весе 36 кг, Виктория Злобина завоевала серебряную награду. Тренирует спортсменов Сергей Мачулин.

Вторую победу одержали футболистки «Звезды-2005». В 4-м туре Чемпионата России на своём поле пермячки принимали красноярский "Енисей". Виртуозный гол за "красно-рыжих" на 15-й минуте встречи забила Екатерина Пантюхина. 1:0 - итоговый счёт.

Мужское подразделение «Звезды» также порадовало болельщиков победой - первой в весенней части турнира ОЛИМП-Первенства ПФЛ. Играли с «Ладой» Тольятти. Хозяева открыли счёт на 43 минуте, усилиями Голдобина. Счёт в начале второго тайма сравнял Горняк. Следующий мяч в сетке оказался за пять минут до финального свистка. Первый гол Евгения Парамонова в футболке «Звезды» оказался победным - 2:1.

Гандболисты «Пермских медведей» в первом матче 1/4 финала уступили на своей площадке лидеру регулярного чемпионата Сурперлиги - московскому «Спартаку» - 27:30. Вторая игра серии, которая длится до двух побед, состоится 8 мая в Москве.

По снегу и мху, сосновому лесу и лесопаркам ориентировщики Прикамья открыли летний соревновательный сезон многодневным марафоном. Более 300 участников от мала до велика, те, что скучали зимой по бегу с картой в руках, - вышли на старт в зачёт Первенства и Чемпионата Пермского края.