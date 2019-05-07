В пермских лесопарках началась противоклещевая обработка. Перед первомайскими каникулами ее провести не смогли - было слишком много снега, в таких условиях применяемое вещество просто не сработало бы. А в итоге лаборатории по исследованию клещей получили очереди из покусанных в праздники людей.

Только за прошлую неделю в медицинские организации Пермского края с присасыванием клещей обратилось 305 человек.

Евгений Смирнов, начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Пермскому краю: "Все рванули на природу. По дачам, на шашлыки. Из 300 человек – 100 человек – те, кто побывал на шашлыках, а 200 – те, кто побывал на дачах".

В Перми работают 4 основные сезонные лаборатории, где скажут, заразный ли клещ. Вот только за анализ придется заплатить в среднем около тысячи рублей. Льгот нет. А вот снять насекомое помогут бесплатно в любом травмпункте. Можно и самостоятельно, главное - правильно. Насекомое обхватывают пинцетом и крутят или по часовой стрелке, или против часовой стрелки.

В Перми начали обработку Черняевского леса. Акарицидной обработке подвергнут около 300 гектаров. Это экологические тропы, обочины асфальтовых дорожек и места массового скопления людей. Специалистам предстоит обработать городские скверы, парки, спортивные базы и кладбища.

Даже обработка не даст 100% гарантии, что, гуляя по такой дорожке, вы не подцепите клеща. Поэтому нужно как минимум каждые 40 минут осматривать себя и пользоваться средствами защиты от таких насекомых. А еще надевать светлую одежду и правильную обувь.

Для перестраховки можно сделать и прививки от клещевого энцефалита - бесплатно, в поликлинике по месту жительства. Правда, придется повременить с прогулками на природе на пару недель.