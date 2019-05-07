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В Орджоникидзевском районе стартовал «Майский призыв»

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В Перми стартует цепочка праздничных событий ко Дню Победы. Так, в Орджоникидзевском районе стартовала военно - спортивная акция "Майский призыв" с участием школьников и военных. Акция собрала на стадионе "Гайва" учеников 12 школ.

Торжественное открытие мероприятия началось с прохождения знамённой группы с флагами РФ, Пермского края и города Перми. Участники соревнований пройдут для приветствия гостей и зрителей по стадиону, а парадные расчёты образовательных учреждений города Перми продемонстрируют свои строевую выучку и слаженность.

Программа соревнований предусматривает командные старты с учётом возрастных категорий: ученики начальных классов освоят «Туристическую тропу»;  5 – 7 классы поучаствуют в «Школе выживания МЧС»; а старшие ребята покажут навыки в «Военно-прикладной эстафете».

Для участников и гостей мероприятия будет организована выставочная зона с образцами военной техники и макетов стрелкового вооружения, а также зона горячего питания с полевой кухней. Во время проведения соревнований предусмотрена развлекательная программа для гостей и зрителей.

Подробности выясняла Светлана Бельская.

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 07.05.2019 в 12:42 в рубрике - Вести Пермь

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