Прикамцы встречают Поезд Победы

Особый состав будет следовать с сегодняшнего дня по путям пермского отделения Свердловской железной дороги. Поезд Победы до 13 мая включительно проделает путь из Верещагино в Березники.

Военно-санитарный поезд принимал раненых советских солдат и был призван живыми доставить их до госпиталя. Из 17 вагонов восстановлены санитарный и две теплушки. Верещагино - первая станция, где в этом году встречают «Поезд Победы».

Виталий и Юлия Вишневские (г. Санкт-Петербург): "Здесь душевно, уютно так, хорошо. И люди по-другому воспринимают это, для них это действительно праздник, и хочется стать частью этого праздника".

Один из тех, кто праздник создаёт, - машинист Андрей Завьялов. Его кабина с военных лет не претерпела никаких изменений. В движение состав приводит регулятор.

Андрей Завьялов, машинист-инструктор локомотивного депо «Пермь сортировочная»: "Открываешь, подаёшь пар в паровую машину - паровоз поехал. А это управление тормозами - краны машиниста".

Монометр отслеживает давление пара в котле, всё остальное - физический труд. Многое зависит от помощника и кочегара.

Часть поезда, которая называется тендером, вмешает 44 тонны угля. Цифра внушительная, но хватит запаса относительно ненадолго - 4 тонны на час пути.

Экскурсии по вагонам проводят для всех. Санитарный вагон начинается с автоклава, где в те времена дезинфицировали инструменты. В следующем помещении определяли тяжесть ранений.

Лариса Ложкина, сотрудник Пермского центра научно-технической информации, рассказывает: "Если не могли довезти до госпиталя, и операция нужна была срочно, то оперировали в вагоне. И если даже не было электричества, на путях где-то стояли, то зажигали лампы".

Операционный стол до сих пор функционирует, инструменты можно взять в руки. Для современных детей это история, которая тут же отправляется в соцсети.

Курсировать по краю «Поезд Победы» будет всю неделю. На каждой станции пройдут торжественные митинги. Самые почётные места подготовят для ветеранов - в Верещагино они оказались пустыми.