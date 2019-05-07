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Вдове ветерана Великой Отечественной войны вручили сертификат на квартиру

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пенсионерка

В Краснокамске сертификат на квартиру вручили вдове ветерана Великой Отечественной войны Леокадии Кивачук. Долгое время она не могла его получить из-за путаницы в документах, которая в свою очередь образовалась и из-за необычного и редкого имени. Наконец, все улажено, и не за горами переезд.

Последние 20 лет Леокадия Кивачук живет в бывшем Краснокамском общежитии, переделанном под квартиры. На 18 квадратных метрах разместилась и кухня, и спальня, и гостиная. Туалет на этаже, ванна - тоже одна на всех, но с возрастом все сложнее и сложнее ее принимать.

Семейная история не умещается в один альбом с черно-белыми фотографиям. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 7 лет. Сначала с семьей жили в Белоруссии, затем в Карелии, Казахстане и только в начале 90-х женщина переехала в Пермскую область.

сертификат

По закону ей как вдове участника Великой Отечественной войны полагается квартира, ведь общежитие, где они живут вместе с родственниками, относится к муниципальному маневренному фонду. Бумаги не могли долго оформить из-за путаницы, имя Леокадия сегодня встретишь довольно редко.

Анастасия Кондакова, начальник территориального управления по Краснокамскому городскому округу и Нытвенскому муниципальному району Министерства социального развития Пермского края: "В ее документах, в связи со сложными именами и с ее документами мужа была полная путаница".

Но долгожданный сертификат спустя много лет все-таки нашел своего получателя.

Планируется, что до 9 мая этого года свои жилищные условия в Пермском крае улучшат 1 участник Великой Отечественной войны и 5 вдов ветеранов. На этом еще не все.

Марина Визе, начальник управление реализации государственных гарантий социальной защиты Министерства социальной защиты Пермского края: "Если в ходе патронажа ветерана Великой Отечественной войны мы устанавливаем необходимость проведения работ по благоустройству жилых помещений, то такую работу социальные службы помогают проводить. В этом году мы планируем оказать такую помощь 41 ветерану Великой Отечественной войны".

Кроме того, до 9 мая 2019 года более 17 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашизма, живущих в Пермском крае, получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей.

Свой жилищный сертификат Леокадия Кивачук уже нашла куда реализовать. Денег должно хватить на однокомнатную квартиру с ремонтом в центре Краснокамска. Обязательное условие - первый этаж, выше пенсионерке уже сложно подниматься.

Артем Казин

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 07.05.2019 в 11:42 в рубрике - Вести Пермь

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