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Пермские электрички перешли на летнее расписание
Пермские электрички перешли на летнее расписание. Так, например, утренний электропоезд «Ласточка» сообщением Верещагино-Пермь-2 отправляется на 29 минут раньше, то есть в 6.30. Корректировка расписания произошла по просьбам пассажиров, которым важно приезжать в краевую столицу пораньше. Сейчас «Ласточка» прибывает в 8.20. А на Кунгурском направлении электропоезд повышенного комфорта теперь следует до Кишерти. Что касается обычных электричек, то их стало больше. Например, добавлены составы, следующие до станций Менделеево и Григорьевская.
Олег Черноокий, первый заместитель генерального директора АО «Пермская пригородная компания»: "Назначается 12 дополнительных пригородных поездов на Верещагинское и Горнозаводское направления. Это сделано для удобства обслуживания наших дачников, и для пассажиров в целом".
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