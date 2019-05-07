В Перми стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В Перми стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». В этом году основные тяготы по ее проведению на себя вновь взяли ребята из студенческих отрядов. Ленточку можно получить у них. До 9 мая включительно волонтеры будут работать во всех районах краевой столицы. Как правило, там, где обычно многолюдно. 7 мая ребята работают с четырех часов дня, а в День Победы с 10.00 утра. Стоит отметить, что у волонтеров припасены не только ленточки, но и значки.



Впервые «георгиевские ленточки» появились на улицах российских городов в 2005 году - в канун празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Очень быстро акция стала настолько популярной, что перешагнула границы нашей страны и давно проводится по всему миру.