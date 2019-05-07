Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Паводок в Прикамье набирает обороты

В Перми официально завершился отопительный сезон

смотреть видео

тепло

В Перми официально завершился отопительный сезон. Поставщики тепла на своих объектах подачу теплоносителя уже начали свертывать. Обычно на это уходит несколько дней. В постановлении мэрии значится, что в первую очередь надо отключить административные здания, затем жилые, и только потом садики, школы и больницы. Если на длительный период похолодает, тепло могут снова включить. Пермяки по желанию могут ускорить процесс охлаждения своих батарей.

Александр Власов, начальник департамента ЖКХ администрации г. Перми: "Если жители считают, что на их доме непосредственно надо быстрее отключить отопление, в первую очередь им надо обратиться в свою управляющую компанию, чтобы они перекрыли закрывающие задвижки, им в этом ничего не мешает".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 07.05.2019 в 09:46 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Паводок в Прикамье набирает обороты

Что на самом деле произошло на «Азоте»?

Губернатор Пермского края провел встречу с профсоюзами

370-летие пожарной охраны России отметили большими учениями

Куда жаловаться, если всё завалено мусором?

Пермь готовится к Дню Победы

«Прогнозы опасений не вызывают»: в МЧС оценили начало паводка

В Прикамье пришла большая вода

Символ Победы: пермякам раздают георгиевские ленточки

Поезд Победы начинает путешествие по Пермскому краю


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Паводок в Прикамье набирает обороты

Обратите внимание

в Перми

В Перми официально завершился отопительный сезон

Пермяки по желанию могут ускорить процесс охлаждения своих батарей.
07.05.2019 в 09:46

Метки: в Перми, Общество

Что на самом деле произошло на «Азоте»?

На резервуаре рабочие сваривали железное ограждение. В результате взрыва три человека погибли, один получил черепно-мозговую травму.
06.05.2019 в 20:41

Метки: в Перми, в Пермском крае, Происшествия, Аварии

В Перми начали распускаться тюльпаны

В Перми на разделительном газоне дамбы Стаханова-Чкалова распустились первые тюльпаны и нарциссы.
06.05.2019 в 17:45

Метки: в Перми, Общество

Губернатор Пермского края провел встречу с профсоюзами

Среди вопросов, которые обсудили, - подготовка квалифицированных кадров и повышение эффективности работы.
06.05.2019 в 17:00

Метки: в Перми, в Пермском крае, Власть, Общество

В ожидании «цифры»: 3 тысячи прикамцев воспользовались компенсацией

В Пермском крае продолжается подготовка к переходу с аналогового на цифровое телевещание.
06.05.2019 в 16:11

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

В России

Пермь вошла в пятерку самых бедных городов России

По крайней мере, так считают сами пермяки.
06.05.2019 в 11:35

Метки: в Перми, в Пермском крае, В России

На «Российскую студенческую весну» в Пермь приедут делегации из 75 регионов

Всероссийский фестиваль пройдет в краевой столице с 14 по 19 мая
06.05.2019 в 11:28

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Культура, Анонс

Через тернии к звёздам: 13-летний пермяк стал чемпионом края по автокроссу

13-летний Миша Жужгов, став чемпионом Пермского края по автокроссу, теперь звезда российского масштаба.
04.05.2019 в 15:15

Метки: в Перми, В России, Спорт, Общество

Татьяне Самойловой исполнилось бы 85 лет

Судьба актрисы, которой 4 мая исполнилось бы 85 лет, была подобна журавлю.
04.05.2019 в 10:25

Метки: В России, СМИ, Анонс

С 1 мая некоторые пособия будут перечислять только на карты «Мир»

Сейчас картой Мир пользуется уже каждый четвертый россиянин
30.04.2019 в 14:18

Метки: В России, в Пермском крае, в Перми, Общество, Деньги

Лента новостей RSS каналы

В Перми официально завершился отопительный сезонВ Перми официально завершился отопительный сезон

Паводок в Прикамье набирает оборотыПаводок в Прикамье набирает обороты

Что на самом деле произошло на «Азоте»?Что на самом деле произошло на «Азоте»?

В селе Крюково прокомментировали субботник по сбору человеческих останковВ селе Крюково прокомментировали субботник по сбору человеческих останков

В Перми начали распускаться тюльпаныВ Перми начали распускаться тюльпаны

Пожарная техника ненадолго перешла в детские рукиПожарная техника ненадолго перешла в детские руки

Губернатор Пермского края провел встречу с профсоюзамиГубернатор Пермского края провел встречу с профсоюзами

В компании «УРАЛХИМ» выразили соболезнования семьям погибших рабочихВ компании «УРАЛХИМ» выразили соболезнования семьям погибших рабочих

Живое деревоЖивое дерево

В ожидании «цифры»: 3 тысячи прикамцев воспользовались компенсациейВ ожидании «цифры»: 3 тысячи прикамцев воспользовались компенсацией

Прокуратура Березников проводит проверку по факту ЧП на «Азоте»Прокуратура Березников проводит проверку по факту ЧП на «Азоте»

График работы почты, поликлиник и МФЦ в майские праздникиГрафик работы почты, поликлиник и МФЦ в майские праздники

370-летие пожарной охраны России отметили большими учениями370-летие пожарной охраны России отметили большими учениями

9 мая в Перми будет изменено движение общественного транспорта9 мая в Перми будет изменено движение общественного транспорта

Куда жаловаться, если всё завалено мусором?Куда жаловаться, если всё завалено мусором?

У портала «Управляем вместе» появилось мобильное приложениеУ портала «Управляем вместе» появилось мобильное приложение

Пермь готовится к Дню ПобедыПермь готовится к Дню Победы

В Перми подвели первые итоги пилотного проекта автобусных маршрутовВ Перми подвели первые итоги пилотного проекта автобусных маршрутов

«Прогнозы опасений не вызывают»: в МЧС оценили начало паводка«Прогнозы опасений не вызывают»: в МЧС оценили начало паводка

В Прикамье пришла большая водаВ Прикамье пришла большая вода

Предварительная причина ЧП на «Азоте» - взрыв произошел при проведении сварочных работПредварительная причина ЧП на «Азоте» - взрыв произошел при проведении сварочных работ

Пермское кино: второе дыханиеПермское кино: второе дыхание

Символ Победы: пермякам раздают георгиевские ленточкиСимвол Победы: пермякам раздают георгиевские ленточки

В результате ЧП на березниковском «Азоте» погибли 3 человекаВ результате ЧП на березниковском «Азоте» погибли 3 человека

Пермь вошла в пятерку самых бедных городов РоссииПермь вошла в пятерку самых бедных городов России

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную