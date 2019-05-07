В Перми официально завершился отопительный сезон
В Перми официально завершился отопительный сезон. Поставщики тепла на своих объектах подачу теплоносителя уже начали свертывать. Обычно на это уходит несколько дней. В постановлении мэрии значится, что в первую очередь надо отключить административные здания, затем жилые, и только потом садики, школы и больницы. Если на длительный период похолодает, тепло могут снова включить. Пермяки по желанию могут ускорить процесс охлаждения своих батарей.
Александр Власов, начальник департамента ЖКХ администрации г. Перми: "Если жители считают, что на их доме непосредственно надо быстрее отключить отопление, в первую очередь им надо обратиться в свою управляющую компанию, чтобы они перекрыли закрывающие задвижки, им в этом ничего не мешает".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Паводок в Прикамье набирает обороты
Что на самом деле произошло на «Азоте»?
Губернатор Пермского края провел встречу с профсоюзами
370-летие пожарной охраны России отметили большими учениями
Куда жаловаться, если всё завалено мусором?
Пермь готовится к Дню Победы
«Прогнозы опасений не вызывают»: в МЧС оценили начало паводка
В Прикамье пришла большая вода
Символ Победы: пермякам раздают георгиевские ленточки
Поезд Победы начинает путешествие по Пермскому краю
Добавить комментарий: