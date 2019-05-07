Паводок в Прикамье набирает обороты

Река Бабка в Кунгурском и Пермском районах вышла из берегов и топит дома и дороги. В Чусовском районе небольшая речушка разрушила автомобильный мост, отрезав друг от друга две половины деревни Калино. На этой неделе паводок в Прикамье будет только набирать обороты, так как в ближайшие два дня ожидаются дожди.

Река принесла много мусора, вплотную подошла к гаражу, но в дом, наверно, не попадёт, надеется Виктор Пепеляев. Соседям повезло меньше - там только в болотных сапогах можно передвигаться. И каждый год по-разному: Бабка, шутят местные жители - не сторонник постоянства.

Кроме того, что вода добирается до строений, Бабка заблокировала часть улицы, и теперь далеко не все автомобили могут здесь проехать. За мостом деревня Зайково и садовые товарищества, некоторые дачники выжидают, пока вода несколько спадёт, чтобы уехать на своей машине.

Дожди, потепление - всё это сыграло свою роль. Именно поэтому наготове вездеходы и даже лодка есть, на всякий случай. Но в Кукуштане надеются, что в ближайшее время наводнение пойдёт на спад.

Александр Языков, директор МКУ «Управление ЖКХ и земельно-имущественных отношений» Кукуштанского сельского поселения: "Я думаю, что в этом году, если всё нормально будет, то завтра к вечеру, наверно, всё спадёт уже".

Напомнила Бабка о себе и у соседей, в Кунгурском районе, скрыв автомобильный мост, но ситуация в данном случае критической не стала. Дело в том, что перебраться через реку можно в нескольких местах - второй автомобильный мост расположился в нескольких десятках метров.

А по соседству расположился ещё один мост, он гораздо выше своих соседей, правда, машина по нему проехать не сможет.

Так что пешеходы внакладе точно не останутся, да и то, что вода скроет и вторую автомобильную переправу никто пока не прогнозирует.



Вадим Елисеев, заместитель главы администрации по внутренней политике и общественной безопасности, руководитель аппарата администрации Кунгурского района: "В зону подтопления у нас попадает по прогнозам шесть сельских поселений, восемнадцать населённых пунктов, 216 жилых домов".

Сигналы поступают и из Чусовского района. Очевидцы из деревни Калино сняли и выложили в сеть видео с размытым вешними водами мостом, который соединяет две части населённого пункта.

Кроме того, рост уровня воды прогнозируют на всех реках края, а если говорить о возможных подтоплениях, есть высокая вероятность этого в таких населённых пунктах, как посёлок Яйва и город Александровск.