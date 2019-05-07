В доме на Революции 3/1 протекли потолки
В результате недавних осадков в Перми в доме на Революции 3/1 протекли потолки сразу в нескольких квартирах. В конце января здесь обрушилась опорная балка, вместе с ней и 7 плит перекрытия, всех жителей экстренно эвакуировали. После обследования городские власти начали реконструкцию и укрепили перекрытия, жители недавно вернулись в квартиры. Однако время, пока бетон набирает крепость еще не прошло, так что гидроизоляцию делать нельзя, отсюда и протечки во время дождей. Как заявили в администрации Перми, работы начнутся в ближайшее время.
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