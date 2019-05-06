Что на самом деле произошло на «Азоте»?

В компании «Уралхим» заявили, что после окончания расследования причин трагедии в березниковском филиале «Азот», будет проведена полная переаттестация службы обеспечения промышленной безопасности и дополнительное обучение всех сотрудников. При проведении сварочных работ на предприятии погибли 3 человека и один серьезно пострадал.

Место происшествия оцеплено. Гигантская цистерна практически без значительных повреждений. А вот верхняя крышка оказалась в 50 метрах от эпицентра. Других разрушений нет. Во время мощнейшего хлопка прямо на резервуаре рабочие сваривали железное ограждение. В результате взрыва - три человека погибли, один получил черепно-мозговую травму.

Территория, где случилось ЧП, - цех завода «УРАЛХИМ» филиала «Азот» по производству аммиака - важнейшего продукта химической промышленности. По словам специалистов, токсичный бесцветный газ с характерным запахом в ёмкости во время хлопка отсутствовал.

По сообщению пресс-службы предприятия, угрозы населению и предприятию нет. Производственный процесс не был остановлен, но, как и положено, были взяты пробы воздуха на наличие вредных веществ.

Об отсутствии какой-либо опасности руководство предприятия также незамедлительно доложило в администрацию города и краевым властям.

Александр Исайченков, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»: "Аммиак здесь никакого отношения не имеет, там нет средств содержащих аммиак, не было вообще. Это ёмкость, работающая без давления, проводился ремонт внешнего ограждения периметра ёмкости, никак не связанные с силовым корпусом и несущими конструкциями емкости. Необходимо привлечение экспертов, чтобы установить истинную причину".

В свою очередь в Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела.

Дмитрий Малинин, руководитель следственного отдела по городу Березники Следственного комитета РФ по Пермскому краю: "По данному факту следственным отделом по городу Березники возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 217 УК РФ «Нарушение правил работ на взрывоопасном объекте».

Состояние выжившего рабочего медики оценивают как средней степени тяжести. В компании «УРАЛХИМ» уже заявили, что полностью оплатят лечение пострадавшего, а семьям погибших будет выплачена материальная помощь. Для определения точной причины произошедшего создана специальная комиссия, на самом химическом заводе работает штаб для внутреннего расследования. В случае если будет установлена вина высших должностных лиц компании, они понесут ответственность, предусмотренную законом.