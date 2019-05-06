Губернатор Пермского края провел встречу с профсоюзами
Традиционную встречу с профсоюзами провел губернатор Пермского края. Среди вопросов, которые обсудили, - подготовка квалифицированных кадров и повышение эффективности работы. Обо всем по порядку расскажет Сергей Овчинников.
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