370-летие пожарной охраны России отметили большими учениями

370 лет службе пожарной охраны отметили большими учениями. Они сопроводили официальные торжества по награждению лучших спасателей и вручение подарков.

Дым столбом, площадь пожара - 200 квадратных метров, резервуар необходимо спасать. Для этого нужная специальная техника, такая как «Пурга 30» и плюс обычная вода для охлаждения. В итоге - победили пожарные.

Денис Тарасов, начальник дежурной смены: "У нас привлекалось семь единиц пожарной техники, боевой расчёт тридцать семь человек. Расчётное время тушения тридцать минут!".

Это показательный бой с огнём наблюдали зрители, коллеги пожарные, все участники большого мероприятия, которое посвящено 370-летию пожарной охраны России.

Сергей Половников, главный федеральный инспектор по Пермскому краю: "Ваш труд каждодневный подтверждён результатами, которые сегодня есть, более 700 спасённых человеческих жизней только за 2018 год - подтверждение вашему профессионализму".