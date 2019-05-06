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Куда жаловаться, если всё завалено мусором?

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мусор

С захламленными контейнерными площадками будут бороться с помощью огромных штрафов. Об этом заявили представители единого оператора по вывозу мусора в Прикамье. Здесь говорят, что за его уборку почти не платят различные магазины и организации. А страдают обычные жители. Куда жаловаться, если все завалено бытовыми отходами?

Нэля Габдукаева указывает место, куда должны складывать крупногабаритный мусор жильцы близлежащих домов. За его вывоз они платят исправно, вот только оставить его, как правило, негде. Площадку занимают своими отходами соседние магазины.

Нэля Габдукаева: "Обычно коробки всякие. Очень много, аж нельзя пройти".

Из 50 тысяч юридических лиц, которые должны были подать заявку на заключение договора на вывоз отходов до начала года, добросовестно сделали это всего 12%. Отсюда и ухищрения, чтобы не платить. 

В качестве недобросовестного примера - стихийная свалка на улице Одоевского. По словам жителей, сюда мусор привозят из всех соседних магазинов. По всей видимости, в некоторых из них совсем недавно прошел ремонт.

В ближайшем магазине, у которого как и у других по закону должен быть и договор на вывоз, и свой контейнер, ответить на вопрос -куда выносят мусор - не захотели.

договор

Те, кто «мусорный» договор заключать с региональным оператором не собираются, все равно заплатят. Причем вдвойне. В «Теплоэнерго» подготовили пакет документов в суд с требованием возместить долги и неустойку. Кроме того, «саботажников» на соблюдение санэпидтребований проверит инспекция по экологии и Росприроднадзор.

Виктор Камрад, старший государственный инспектор Пермского края в области охраны окружающей среды: "Предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоаП с наложением административного штрафа на должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, ИП – 30 до 50 тысяч рублей, юридических лиц – 100 до 250 тысяч рублей".

За нарушения деятельность ИП или юридического лица могут и вовсе приостановить на 90 суток. 

Как заключить сотрудничество с «Теплоэнерго»?

Процедура достаточно простая. Нужно зайти на сайт pkgyp-te.ru, в разделе "деятельность" скачать договор, заполнить его и отправить на указанную почту. Все необходимые вычисления помогут сделать специалисты. А сообщить о случаях «подброса» чужого мусора на контейнерную площадку можно по телефону 236-90-55.

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество, Экономика, в Пермском крае

Опубликовано: 06.05.2019 в 14:45 в рубрике - Вести Пермь

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