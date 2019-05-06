Пермь готовится к Дню Победы

7 мая с 19:00 до 00:00 в Перми состоится генеральная репетиция парада Победы. На репетиции накануне на Октябрьскую площадь вышли коробки и военная техника, барабанщики и оркестр. Каждый участник - в парадной форме. Не было только зрителей.

Главная изюминка парада - прохождение войск Пермского гарнизона - сюда входят не только части «Росгвардии», расположенной в Пермском военном институте, это представители МВД, МЧС, летчики и юнармейцы.

Предваряет военное шествие тематический пролог «Поющая Победа», в котором состоится презентация музыкальной композиции пермских авторов «Пермь помнит!» в исполнении сводного хора Пермского края «Хор поколений». Им будут помогать сразу четыре Пермских духовых оркестра.

С трибун парад смогут увидеть 13 тысяч зрителей, прямая трансляция с Октябрьской площади будет организована в интернете и на телевидении, а также на экране большой сцены на площади возле «Театра-Театра». Впервые парад победы начнется немного раньше - в 09:52.

После торжественного военного шествия праздничное действие переместится на городскую эспланаду. Здесь на главной сцене у Театра-Театра состоится праздничный концерт.