«Прогнозы опасений не вызывают»: в МЧС оценили начало паводка

В ГУ МЧС России по Пермскому краю прокомментировали начало паводка на территории региона.

Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В связи с тем, что в выходные дни наблюдалось выпадение осадков в виде дождя на территории Пермского края, произошло повышение уровня воды в реке Бабка. В результате произошло подтопление 38 домовых территорий частных жилых домов, 6 из которых - дачные.

В поселке Кукуштан фактический подъем воды за сутки составил 39 см. На место выезжали специалисты Гражданской защиты Пермского района. В настоящее время угрозы населению нет.

В остальных территориях ситуация стабильная. В связи с обильными осадками и установившейся теплой погодой возможен поъем уровня воды и подтопление территорий ряда населенных пунктов Кунгурского, Кудымкарского, Кишертского районов. В настоящее время прогнозы опасений не вызывают".