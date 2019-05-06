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← В Прикамье пришла большая вода

«Прогнозы опасений не вызывают»: в МЧС оценили начало паводка

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Бутина

В ГУ МЧС России по Пермскому краю прокомментировали начало паводка на территории региона.

Оксана Бутина, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "В связи с тем, что в выходные дни наблюдалось выпадение осадков в виде дождя на территории Пермского края, произошло повышение уровня воды в реке Бабка. В результате произошло подтопление 38 домовых территорий частных жилых домов, 6 из которых - дачные.

В поселке Кукуштан фактический подъем воды за сутки составил 39 см. На место выезжали специалисты Гражданской защиты Пермского района. В настоящее время угрозы населению нет.

В остальных территориях ситуация стабильная. В связи с обильными осадками и установившейся теплой погодой возможен поъем уровня воды и подтопление территорий ряда населенных пунктов Кунгурского, Кудымкарского, Кишертского районов. В настоящее время прогнозы опасений не вызывают". 

Метки: в Перми, в Пермском крае

Опубликовано: 06.05.2019 в 13:05 в рубрике - Вести Пермь

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