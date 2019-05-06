В Прикамье пришла большая вода

Подъем воды отмечают практически на всех реках Пермского края. Более значительный приток прогнозировался в среднем течении Сылвы, пик половодья здесь ожидали уже завтра - уровень воды может приблизится к среднему максимуму половодья.

Значительный подъем замечен на реке Бабке.

Локальные подтопления были зафиксированы в Кукуштане.

На Чусовой максимальный подъем воды ожидают к середине недели, однако еще 5 мая жители деревни Калино в Чусовском районе пожаловались на разбитый автомобильный мост, соединяющий два конца поселка. После дождей вода в реке поднялась и разрушила конструкцию.

Также есть не подтвержденные пока данные о размытии моста в селе Моховое.