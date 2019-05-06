Символ Победы: пермякам раздают георгиевские ленточки
В Перми сегодня стартует акция «Георгиевская ленточка». С 4 часов дня ленточки начнут раздавать во всех районах краевой столицы. Акция будет проводится также и 7- 8 мая. А в День Победы георгиевские ленточки с 10 утра будут раздавать на центральных улицах Перми.
6 мая с 16:00
- Кировский район, парк культуры имени Кирова
- Орджоникидзевский район, Парк имени Чехова
6 и 7 мая с 16:00
- Мотовилихинский район, площадь перед цирком
- Мотовилихинский район, ТЦ «Кит», Крупской, 79а
6, 7 и 8 мая с 16:00
- Ленинский район, ЦУМ
- Ленинский район, площадь перед Театром- Театром/городская эспланада (вся территория)
- Индустриальный район, площадь перед ТРК «Столица», ул. Мира, 41/1
- Дзержинский район, ТЦ «Земляника», просп. Парковый, 17
- Площадь перед ж/д вокзалом Пермь-2, (ул. Ленина 89)
- ТЦ Колизей Атриум, ул. Ленина 60 (у центрального входа);
- ТРК Колизей Синема, ул. Куйбышева 16 (у центрального входа)
- ТЦ Айсберг, ул. Попова 16 (у центрального входа)
- Трамвайная остановка на пересечении улицы Сибирская и улицы Ленина
6 и 8 мая с 16:00
- ТЦ «Семья», ул. Революции, 13, 2 очередь
- Центральный колхозный рынок (перекресток ул. Попова и ул. Пушкина);
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