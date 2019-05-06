Символ Победы: пермякам раздают георгиевские ленточки

В Перми сегодня стартует акция «Георгиевская ленточка». С 4 часов дня ленточки начнут раздавать во всех районах краевой столицы. Акция будет проводится также и 7- 8 мая. А в День Победы георгиевские ленточки с 10 утра будут раздавать на центральных улицах Перми.

6 мая с 16:00



- Кировский район, парк культуры имени Кирова

- Орджоникидзевский район, Парк имени Чехова



6 и 7 мая с 16:00

- Мотовилихинский район, площадь перед цирком

- Мотовилихинский район, ТЦ «Кит», Крупской, 79а



6, 7 и 8 мая с 16:00



- Ленинский район, ЦУМ

- Ленинский район, площадь перед Театром- Театром/городская эспланада (вся территория)

- Индустриальный район, площадь перед ТРК «Столица», ул. Мира, 41/1

- Дзержинский район, ТЦ «Земляника», просп. Парковый, 17

- Площадь перед ж/д вокзалом Пермь-2, (ул. Ленина 89)

- ТЦ Колизей Атриум, ул. Ленина 60 (у центрального входа);

- ТРК Колизей Синема, ул. Куйбышева 16 (у центрального входа)

- ТЦ Айсберг, ул. Попова 16 (у центрального входа)

- Трамвайная остановка на пересечении улицы Сибирская и улицы Ленина



6 и 8 мая с 16:00



- ТЦ «Семья», ул. Революции, 13, 2 очередь

- Центральный колхозный рынок (перекресток ул. Попова и ул. Пушкина);