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Символ Победы: пермякам раздают георгиевские ленточки

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георгиевские ленточки

В Перми сегодня стартует акция «Георгиевская ленточка». С 4 часов дня ленточки начнут раздавать во всех районах краевой столицы. Акция будет проводится также и 7- 8  мая. А в День Победы георгиевские ленточки с 10 утра будут раздавать на центральных улицах Перми.

 6 мая с 16:00 

- Кировский район, парк культуры имени Кирова 
- Орджоникидзевский район, Парк имени Чехова 

 6 и 7 мая с 16:00 
- Мотовилихинский район, площадь перед цирком 
- Мотовилихинский район, ТЦ «Кит», Крупской, 79а 

 6, 7 и 8 мая с 16:00 

- Ленинский район, ЦУМ 
- Ленинский район, площадь перед Театром- Театром/городская эспланада (вся территория) 
- Индустриальный район, площадь перед ТРК «Столица», ул. Мира, 41/1 
- Дзержинский район, ТЦ «Земляника», просп. Парковый, 17 
- Площадь перед ж/д вокзалом Пермь-2, (ул. Ленина 89) 
- ТЦ Колизей Атриум, ул. Ленина 60 (у центрального входа); 
- ТРК Колизей Синема, ул. Куйбышева 16 (у центрального входа) 
- ТЦ Айсберг, ул. Попова 16 (у центрального входа) 
- Трамвайная остановка на пересечении улицы Сибирская и улицы Ленина 

 6 и 8 мая с 16:00 

- ТЦ «Семья», ул. Революции, 13, 2 очередь 
- Центральный колхозный рынок (перекресток ул. Попова и ул. Пушкина); 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.05.2019 в 11:57 в рубрике - Вести Пермь

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