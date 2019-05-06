Поезд Победы начинает путешествие по Пермскому краю

Традиционный Поезд Победы начинает свое путешествие по Пермскому краю. В 12 часов дня он ждет зрителей в Верещагино. Всего на пути поезда будет 9 станций. День Победы состав проведет в Перми, а завершит свое путешествие 13 мая в Березниках. В состав входят ретро-паровоз, санитарный вагон и две теплушки, воссозданные по образцам времен Великой Отечественной Войны.

У Прикамья военного есть свои страницы истории, связанные с железной дорогой. В 1941 году работники Пермского паровозного депо решили своими силами и на личные средства построить для фронта бронепоезд. И уже 2 декабря бронепоезд «Пермский рабочий» вышел на первый путь Главного направления станции Пермь-2. Затем было создано еще пять боевых машин.