Отопительный сезон в Перми завершен
С сегодняшнего дня в Перми начинается поэтапное отключение теплоснабжения. Соответствующее распоряжение подписано главой города. Сначала это коснется административных зданий, затем жилых домов и в последнюю очередь детских садов, школ и больниц. В случае продолжительного похолодания тепло в социальные объекты вернут.
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