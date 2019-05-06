Отопительный сезон в Перми завершен

С сегодняшнего дня в Перми начинается поэтапное отключение теплоснабжения. Соответствующее распоряжение подписано главой города. Сначала это коснется административных зданий, затем жилых домов и в последнюю очередь детских садов, школ и больниц. В случае продолжительного похолодания тепло в социальные объекты вернут.