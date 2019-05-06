Бесплатная пересадка: успеть за 40 минут

В Перми муниципальные автобусы вышли на десять обновленных маршрутов и присоединились к проекту «бесплатная пересадка». Так же, как в троллейбусах и трамваях, здесь можно будет в течение 40 минут неограниченное количество раз пересаживаться из автобуса в автобус. А на двух длинных маршрутах - тридцать четвертом и шестидесятом - это время увеличено до часа.