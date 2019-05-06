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← Лето на пороге: синоптики пообещали до 25 градусов тепла

Отопительный сезон в Перми завершен →

Бесплатная пересадка: успеть за 40 минут

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пересадка

В Перми муниципальные автобусы вышли на десять обновленных маршрутов и присоединились к проекту «бесплатная пересадка». Так же, как в троллейбусах и трамваях, здесь можно будет в течение 40 минут неограниченное количество раз пересаживаться из автобуса в автобус. А на двух длинных маршрутах - тридцать четвертом и шестидесятом - это время увеличено до часа. 

пересадка

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 06.05.2019 в 09:47 в рубрике - Вести Пермь

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← Лето на пороге: синоптики пообещали до 25 градусов тепла

Отопительный сезон в Перми завершен →

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