Бесплатная пересадка: успеть за 40 минут
В Перми муниципальные автобусы вышли на десять обновленных маршрутов и присоединились к проекту «бесплатная пересадка». Так же, как в троллейбусах и трамваях, здесь можно будет в течение 40 минут неограниченное количество раз пересаживаться из автобуса в автобус. А на двух длинных маршрутах - тридцать четвертом и шестидесятом - это время увеличено до часа.
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