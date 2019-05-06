Лето на пороге: синоптики пообещали до 25 градусов тепла
C началом недели в Прикамье начнет устанавливаться практически летняя погода. По прогнозу синоптиков в отдельные дни воздух может прогреться до плюс 25 градусов, что на 10 градусов выше нормы. На севере региона начнется активная фаза паводка. Потепление объясняется высотным антициклоном, центр которого сформируется над Южным Уралом и Северным Казахстаном.
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