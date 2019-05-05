Театры - малым городам
В преддверии Дня Победы в Прикамье стартовала акция "Театры - малым городам". В турне по городам края отправились артисты театра оперы и балета. Организаторами «доставки культуры в массы» выступили нефтяники «ЛУКОЙЛ-Перми».
В Куеде концерт солистов пермского оперного театра состоялся в рамках благотворительной акции «Театры - малым городам».
Для куединцев формат «не вы к нам, а мы к вам» - настоящий подарок, тем более накануне Дня Победы, в зале большинство - люди старшего поколения.
Олег Иванов, солист пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского: "Это же связь поколений и то, что поддерживают организации, такие как ЛУКОЙЛ, такие концерты, это очень хорошо".
2019-й - Год театра и год 90-летия пермской нефти. О планах юбилейного года, помимо неизменно серьезных производственных задач, рассказал представитель президента «ЛУКОЙЛ» в Пермском края Олег Третьяков на большой пресс-конференции, которая прошла в стенах ТЮЗа, где в тридцатые годы среди прочих организаций базировалась и «Уралнефть» - предшественник лукойловцев.
Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Мы не забыли, что это Год Театра, поэтому в рамках нашей программы мы в этом году реализовываем большие крупные гастроли не только театра Гистрион, но и театра оперы и балета, Театра-Театра и ТЮЗа, которые выйдут на регион и проедут по нашим районам".
На поддержку театральной деятельности в 2019 году будет направлено порядка 23 млн рублей. Запланировано проведение первого Межрайонного фестиваля-конкурса среди любительских театров «Созвездие талантов». Поддержка театральной деятельности рамках конкурса социальных и культурных проектов в номинации «Духовность и культура». Ремонт Театра драмы и комедии в Чайковском. Реализация проекта «Музыкальная планета».
У труппы пермского театра оперы и балета сразу после Куеды состоится выступление в Чернушке и это ещё не всё. По отдаленным сёлам и малым городам Прикамья отправятся артисты театра Гистрион, Театра юного зрителя и Театра-Театра. В общей сложности в районах пройдёт более 130 спектаклей и концертов.
Благотворительная акция «Театры - малым городам» в Куеде определённо удалась. В финале песню "День Победы" вместе с артистами весь зал пел стоя.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий вручил ордена РПЦ
Прямое включение: репетиция парада Победы в Перми
«Белоснежка и семь гномов»: самым юным балеринам едва исполнилось три года
Божий дар. В Добрянке молодой человек делает храмы и церкви из картона
Через тернии к звёздам: 13-летний пермяк стал чемпионом края по автокроссу
В Пермском крае стартовала акция «Театры — малым городам»
В выходные в крае открыты 4 лаборатории по исследованию клещей
Специальный репортаж: как отметили Первомай пермские нефтяники
5 мая в центре Перми перекроют движение
Лобовое столкновение произошло на Восточном обходе Перми
Добавить комментарий: