В преддверии Дня Победы в Прикамье стартовала акция "Театры - малым городам". В турне по городам края отправились артисты театра оперы и балета. Организаторами «доставки культуры в массы» выступили нефтяники «ЛУКОЙЛ-Перми».

В Куеде концерт солистов пермского оперного театра состоялся в рамках благотворительной акции «Театры - малым городам».



Для куединцев формат «не вы к нам, а мы к вам» - настоящий подарок, тем более накануне Дня Победы, в зале большинство - люди старшего поколения.

Олег Иванов, солист пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского: "Это же связь поколений и то, что поддерживают организации, такие как ЛУКОЙЛ, такие концерты, это очень хорошо".

2019-й - Год театра и год 90-летия пермской нефти. О планах юбилейного года, помимо неизменно серьезных производственных задач, рассказал представитель президента «ЛУКОЙЛ» в Пермском края Олег Третьяков на большой пресс-конференции, которая прошла в стенах ТЮЗа, где в тридцатые годы среди прочих организаций базировалась и «Уралнефть» - предшественник лукойловцев.

Олег Третьяков, представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Мы не забыли, что это Год Театра, поэтому в рамках нашей программы мы в этом году реализовываем большие крупные гастроли не только театра Гистрион, но и театра оперы и балета, Театра-Театра и ТЮЗа, которые выйдут на регион и проедут по нашим районам".

На поддержку театральной деятельности в 2019 году будет направлено порядка 23 млн рублей. Запланировано проведение первого Межрайонного фестиваля-конкурса среди любительских театров «Созвездие талантов». Поддержка театральной деятельности рамках конкурса социальных и культурных проектов в номинации «Духовность и культура». Ремонт Театра драмы и комедии в Чайковском. Реализация проекта «Музыкальная планета».

У труппы пермского театра оперы и балета сразу после Куеды состоится выступление в Чернушке и это ещё не всё. По отдаленным сёлам и малым городам Прикамья отправятся артисты театра Гистрион, Театра юного зрителя и Театра-Театра. В общей сложности в районах пройдёт более 130 спектаклей и концертов.

Благотворительная акция «Театры - малым городам» в Куеде определённо удалась. В финале песню "День Победы" вместе с артистами весь зал пел стоя.

​