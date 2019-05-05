Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий вручил ордена РПЦ

У православных заканчивается светлая седмица, праздничная неделя после Пасхи. В субботу Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий отслужил праздничную Литургию в Свято-Никольском храме Кунгура. Поздравил прихожан с праздником и здесь же вручил ордена Русской Православной Церкви чете Высоцких: Татьяне Михайловне и Александру Павловичу. Уже 30 лет они оказывают помощь храмам Пермской епархии. В Белогорском монастыре благодаря им построен храм в скиту и купель, в Кунгурском Иоанно-Предтеченском монастыре проведены коммуникации и началась реставрация жилых помещений.