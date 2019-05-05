Прямое включение: репетиция парада Победы в Перми

В Перми на Октябрьской площади проходит вторая сводная репетиция парада Победы. На площади чеканят шаг 23 парадных расчета войск Пермского гарнизона. В их число входят пермская Росгваргия, представители МЧС, МВД, летчики и юнармейцы. На параде во всей красеувидят и военную технику.

Генеральная репетиция в преддверии Дня Победы состоится 7 мая. Движение на Октябрьской площади перекроют с 19 часов до полуночи.

9 мая праздник начнется на Октябрьской площади не в привычные 10 часов, а в 9.52. Предвосхитит парад тематический пролог «Поющая Победа», представляющий музыкальную композицию «Пермь помнит!». Ее исполнит сводный хор поколений Пермского края в сопровождении сразу четырех духовых оркестров.