← «Белоснежка и семь гномов»: самым юным балеринам едва исполнилось три года
Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий вручил ордена РПЦ →
Прямое включение: репетиция парада Победы в Перми
В Перми на Октябрьской площади проходит вторая сводная репетиция парада Победы. На площади чеканят шаг 23 парадных расчета войск Пермского гарнизона. В их число входят пермская Росгваргия, представители МЧС, МВД, летчики и юнармейцы. На параде во всей красеувидят и военную технику.
Генеральная репетиция в преддверии Дня Победы состоится 7 мая. Движение на Октябрьской площади перекроют с 19 часов до полуночи.
9 мая праздник начнется на Октябрьской площади не в привычные 10 часов, а в 9.52. Предвосхитит парад тематический пролог «Поющая Победа», представляющий музыкальную композицию «Пермь помнит!». Ее исполнит сводный хор поколений Пермского края в сопровождении сразу четырех духовых оркестров.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Белоснежка и семь гномов»: самым юным балеринам едва исполнилось три года
Божий дар. В Добрянке молодой человек делает храмы и церкви из картона
Через тернии к звёздам: 13-летний пермяк стал чемпионом края по автокроссу
В Пермском крае стартовала акция «Театры — малым городам»
В выходные в крае открыты 4 лаборатории по исследованию клещей
Специальный репортаж: как отметили Первомай пермские нефтяники
5 мая в центре Перми перекроют движение
Лобовое столкновение произошло на Восточном обходе Перми
«Держи меня за руку» - у подростков появилось новое опасное увлечение
Прикамье в огне: количество пожаров резко выросло
Добавить комментарий: