«Белоснежка и семь гномов»: самым юным балеринам едва исполнилось три года
Пермская детская балетная школа Fouetté специально для первомайских каникул подготовила премьеру масштабного спектакля "Белоснежка и семь гномов". В нем рекордно все - и число участников, и количество сшитых костюмов, и возраст артистов, ведь некоторым из них едва исполнилось три года.
Коронам ручной работы позавидует любая принцесса. Для новой постановки «Белоснежка и семь гномов» было сшито более 200 костюмов и почти каждый вручную расшит пайетками и камнями.
В то время, пока мамы и папы спокойно занимают свои места, за кулисами юные балерины жутко волнуются и репетируют до последнего, чтобы когда открылся занавес, все зрители попали в сказку.
Над постановкой «Белоснежна и семь гномов» балетная школа Fouetté работала полгода.
Детскую сказку ученики школы танцуют не впервые. Много лет назад балет уже был в репертуаре школы классического танца, сегодняшняя солистка Алина Аликина танцевала тогда зайца. Сегодня у Алины главная партия она - Белоснежки. А с ней рядом забавные гномы, у каждого из которых согласно сказке братьев Гримм свой характер.
Хореография очень сложная, но дети справляются, а иногда, особенно когда на сцене старшая группа, кажется, что здесь танцуют настоящие балерины.
Дмитрий Четин, балетмейстер-постановщик балета «Белоснежка и семь гномов»: "Конечно, это для них очень сложно, особенно для тех, кто выходит на сцену первый раз".
Особеннодля этих крошечных светлячков. Этим малышам только-только исполнилось 3 года. Он они уже очень стараются, чтобы зрители поверили, что они дейсвтительно очутились в сказочном лесу с волшебными персонажами.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Божий дар. В Добрянке молодой человек делает храмы и церкви из картона
Через тернии к звёздам: 13-летний пермяк стал чемпионом края по автокроссу
В Пермском крае стартовала акция «Театры — малым городам»
В выходные в крае открыты 4 лаборатории по исследованию клещей
Специальный репортаж: как отметили Первомай пермские нефтяники
5 мая в центре Перми перекроют движение
Лобовое столкновение произошло на Восточном обходе Перми
«Держи меня за руку» - у подростков появилось новое опасное увлечение
Прикамье в огне: количество пожаров резко выросло
Клещей бояться - на пикник не ходить?
Добавить комментарий: