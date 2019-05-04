«Белоснежка и семь гномов»: самым юным балеринам едва исполнилось три года

Пермская детская балетная школа Fouetté специально для первомайских каникул подготовила премьеру масштабного спектакля "Белоснежка и семь гномов". В нем рекордно все - и число участников, и количество сшитых костюмов, и возраст артистов, ведь некоторым из них едва исполнилось три года.

Коронам ручной работы позавидует любая принцесса. Для новой постановки «Белоснежка и семь гномов» было сшито более 200 костюмов и почти каждый вручную расшит пайетками и камнями.

В то время, пока мамы и папы спокойно занимают свои места, за кулисами юные балерины жутко волнуются и репетируют до последнего, чтобы когда открылся занавес, все зрители попали в сказку.

Над постановкой «Белоснежна и семь гномов» балетная школа Fouetté работала полгода.

Детскую сказку ученики школы танцуют не впервые. Много лет назад балет уже был в репертуаре школы классического танца, сегодняшняя солистка Алина Аликина танцевала тогда зайца. Сегодня у Алины главная партия она - Белоснежки. А с ней рядом забавные гномы, у каждого из которых согласно сказке братьев Гримм свой характер.

Хореография очень сложная, но дети справляются, а иногда, особенно когда на сцене старшая группа, кажется, что здесь танцуют настоящие балерины.

Дмитрий Четин, балетмейстер-постановщик балета «Белоснежка и семь гномов»: "Конечно, это для них очень сложно, особенно для тех, кто выходит на сцену первый раз".

Особеннодля этих крошечных светлячков. Этим малышам только-только исполнилось 3 года. Он они уже очень стараются, чтобы зрители поверили, что они дейсвтительно очутились в сказочном лесу с волшебными персонажами.