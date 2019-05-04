Божий дар. В Добрянке молодой человек делает храмы и церкви из картона

В обычной квартире семьи Щуклиных из Добрянки собрался своеобразный музей русского религиозного зодчества. В детстве Роман был настолько впечатлен архитектурными образами храмов, что решил повторить их самостоятельно. Сначала создавал шедевры из пластилина - как например макет Петропавловского собора. Затем перешёл к картону, который терпеливо клеит слой за слоем - в итоге здание обретает твёрдость фанеры. Причем работы отличаются удивительной точностью.Среди экспонатов - копия памятника раннемосковской архитектуры XV века Спасский собор Спасско-Андроникова монастыря, макеты храма Вознесения Господня и Вознесенско-Феодосьевской церкви - ее Роман делал около двух лет.

Закончив школу Роман поступил в институт культуры, учился на документоведа. Жить в общежитии не смог бы - делится его мама, потому каждый день ездил из Добрянки.

Татьяна Шуклина, мама Романа: «Из-за макетов же - он как раз старался себе на дорогу заработать - делал заказ, а преподаватель, не увидя его на экзамене, поставил тройку. Сняли все стипендии - это около 4 тысяч. После этого поняла, что бороться дальше не сможем - находить деньги».

Теперь Роман твёрдо решил макеты продавать, правда спроса совсем никакого.

Роман Шуклин: «Хочу уехать в Европу. Потому что здесь у меня не покупают макеты, не ценят. Хотел бы выставляться в музеях, на выставках».

Благодаря съемочной группе «Вести Пермь» о талантливом молодом человека узнали в Пермской епархии - обещали Романа поддержать.

Юрий Кищук, пресс-секретарь Пермской епархии: «Мы сейчас благодаря вам узнали о юноше. И готовы со своей стороны его даже где-то привлечь. Мир этого человека просто не может не поражать».

А пока Роман готовится принять участие в одной из пермских выставок.