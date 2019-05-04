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Через тернии к звёздам: 13-летний пермяк стал чемпионом края по автокроссу
Через тернии к звездам. Именно так строит свою спортивную карьеру 13-летний Миша Жужгов. Став чемпионом Пермского края по автокроссу, мальчик теперь уже звезда российского масштаба. Уникально то, что юный гонщик не состоит в какой-либо команде, не имеет прямого покровительства профильной федерации. Все сам. Вместе с родителями.
Это ГАЗ 67 - советский военный полноприводный автомобиль. Перед участием в параде - 9мая - ему потребовался небольшой ремонт. Миша в слесарном деле понимает и с задачей справился.
Миша Жужгов - мальчик влюбленный в автомобили. Первую "Оку" ему подарили родители на 10-летие. А на спортивной девятке гонщик уже стал чемпионом Пермского края, это кстати в 13 лет, и теперь успешно выступает на этапах Чемпионата России по автокроссу.
5 апреля пермяки вернулись из Грозного, где завоевали второе место среди юниоров. Спустя 10 дней взяли золото в городе Гуково, Ростовской области. Скоро новые соревнования.
Пока большинство школьников наслаждаются выходными, Миша вместе с папой, мастером автоспорта, пропадают в гараже. Автомобиль надо тщательно проверить и подготовить к гонкам.
Спортивная машина - дело особое - из сидений внутри лишь кресло пилота, прочный железный каркас, специальная облегченная подвеска и отсутствие каких-либо стекол. Автоспорт требует не только огромных моральных и физических усилий, но и финансовых вложений. Родители Миши делают все возможное, чтобы сын мог ездить на соревнования.
Несмотря на свой возраст Миша уже серьезный, титулованный спортсмен. У таких, как правило, есть официальные спонсоры - названия компаний принято размещать на кузове спорткара - чтобы все знали, кто помогает гонщику. Если таковой не появится - то талантливый и очень трудолюбивый мальчик рискует пропустить главные гонки в своей юношеской карьере.
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