В преддверии Дня Победы в Пермском крае стартовала акция «Театры - малым городам». В турне отправились артисты театра оперы и балета. После 9 мая сменится тематика концертов и спектаклей, но сами они продолжатся до конца года. Одно из первых мероприятий прошло в Куеде. Там состоялся концерт солистов пермского оперного театра. Организаторами «доставки культуры в массы» выступили нефтяники «ЛУКОЙЛ-Перми».

Владислав Ягодкин, начальник ЦДНГ №2 ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Мы хотели бы этим концертом поздравить всех жителей наших территорий и ветеранов с наступающим праздником Днём Победы».

Благотворительная акция «Театры малым городам» в Куеде определённо удалась. В финале песню "День Победы" вместе с артистами пел весь зал стоя.

Олег Иванов, солист пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского: «Это же связь поколений и то, что поддерживают организации, такие как "ЛУКОЙЛ", такие концерты это очень хорошо».

2019-й - Год театра и год 90-летия пермской нефти. О планах юбилейного года - помимо неизменно серьезных производственных задач - рассказал представитель президента «ЛУКОЙЛ» в Пермском края Олег Третьяков на большой пресс-конференции, которая прошла в стенах ТЮЗа, где в тридцатые годы среди прочих организаций базировалась и «Уралнефть» - предшественник лукойловцев.

Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: «Мы не забыли, что это год театра, поэтому в рамках нашей программы мы в этом году реализовываем большие крупные гастроли не только театра Гистрион, но и театра оперы и балета, театра-театра и ТЮЗа, которые выйдут на регион и проедут по нашим районам».

На поддержку театральной деятельности в 2019 году будет направлено порядка 23 млн рублей. Запланировано проведение первого Межрайонного фестиваля-конкурса среди любительских театров «Созвездие талантов». Поддержка театральной деятельности рамках конкурса социальных и культурных проектов в номинации «Духовность и культура». Ремонт Театра драмы и комедии в Чайковском. Реализация проекта «Музыкальная планета». По отдаленным сёлам и малым городам Прикамья отправятся также и артисты театра Гистрион, Театра юного зрителя и Театр-Театра. В общей сложности в районах пройдёт более 130 спектаклей и концертов.

