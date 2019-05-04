В выходные в крае открыты 4 лаборатории по исследованию клещей

Роспотребнадзор напоминает, что на период первомайских каникул в Пермском крае открыты лишь 4 лаборатории по исследованию клещей. В Перми - на Лебедева 26 в Мотовилихе и на Сысольской 4 в Закамске. Еще две работают в городе Чайковский на Мира 1/1 и в городе Соликамск на Кирова-1. Важно также помнить, что любого клеща, обнаруженного на коже, даже если он не успел присосаться, надо как можно скорее сдать на исследование. Некоторые виды инфекции передаются трансдермально, и необходимо знать об угрозе до того, как она проявит себя недомоганием. Врачи тогда смогут принять экстренные превентивные меры.