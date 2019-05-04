Специальный репортаж: как отметили Первомай пермские нефтяники

Одной из самых многочисленных в первомайской демонстрации стала колонна пермских лукойловцев - более двух тысяч человек. Традиционно представители всех предприятий, многие с семьями прошли праздничным маршрутом. В этом году «ЛУКОЙЛ» отмечает большой юбилей – 90-летие пермской нефти и открытия Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Так что, как говорят нефтяники, в этот день настроение было праздничным вдвойне.