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5 мая в центре Перми перекроют движение
Завтра в Перми в районе Октябрьской площади вновь перекроют движение любого транспорта. Здесь состоится очередная репетиция парада Победы. Непроезжими станут сама площадь, а также Комсомольский проспект от Пушкина до Ленина, улицы Луначарского и Екатерининская закроют на участке от Куйбышева до Газеты Звезда. Генеральная репетиция пройдет здесь вечером 7 мая. Тогда движение точно так же перекроют с 19.00 до полуночи.
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