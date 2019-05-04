5 мая в центре Перми перекроют движение

Завтра в Перми в районе Октябрьской площади вновь перекроют движение любого транспорта. Здесь состоится очередная репетиция парада Победы. Непроезжими станут сама площадь, а также Комсомольский проспект от Пушкина до Ленина, улицы Луначарского и Екатерининская закроют на участке от Куйбышева до Газеты Звезда. Генеральная репетиция пройдет здесь вечером 7 мая. Тогда движение точно так же перекроют с 19.00 до полуночи.