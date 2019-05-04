Лобовое столкновение произошло на Восточном обходе Перми

На Восточном обходе Перми произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие - лобовое столкновение двух автомобилей. Как утверждают свидетели аварии, водитель ВАЗа резко выехал навстречу иномарке. Почему он это сделал - неизвестно. На месте ЧП ведутся дорожные работы. Полоса сужена. Возможны дефекты покрытия трассы. К тому же идет дождь, и видимость серьезно снижена. Судя по повреждениям отечественного авто, могут быть пострадавшие. Но официальных данных, касающихся данного происшествия, пока нет.