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Лобовое столкновение произошло на Восточном обходе Перми
На Восточном обходе Перми произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие - лобовое столкновение двух автомобилей. Как утверждают свидетели аварии, водитель ВАЗа резко выехал навстречу иномарке. Почему он это сделал - неизвестно. На месте ЧП ведутся дорожные работы. Полоса сужена. Возможны дефекты покрытия трассы. К тому же идет дождь, и видимость серьезно снижена. Судя по повреждениям отечественного авто, могут быть пострадавшие. Но официальных данных, касающихся данного происшествия, пока нет.
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