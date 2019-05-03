«Держи меня за руку» - у подростков появилось новое опасное увлечение
В Перми девушка повисла на высоте третьего этажа держась только за руку приятеля. Видео появилось в социальных сетях. Ради чего девушка так рисковала жизнью - не известно. Возможно, что этим видео заинтересуются в полиции и организуют проверку, чтобы установить личности подростков и провести с ними разъяснительную беседу.
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