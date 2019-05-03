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Прикамье в огне: количество пожаров резко выросло
За минувшие сутки в Прикамье пожарные 209 раз выезжали на сообщения о пожарах. 112 вызовов оказались ложными, 85 – случаи горения мусора и сухой травы, 12 – возгорание в жилых домах и постройках. Одна из основных причин – поджоги сухой травы. Например, жителям поселка Новое Заполье около Култаево пришлось выйти на борьбу с огненной стихией – пожар мог приблизиться к жилым постройкам. Вместе с пожарными им удалось ликвидировать угрозу. А в микрорайоне Голованово огонь уничтожил три дома в дачном кооперативе, как говорят очевидцы – там тоже кто-то поджог сухую траву.
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