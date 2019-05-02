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В Прикамье появятся парламентские контролеры

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В Прикамье за строительством объектов в рамках нацпроектов будет следить специальная группа контроля, в состав которой войдут депутаты разных уровней. Региональная группа станет продолжением федеральной группы контроля «Единой России» за исполнением национальных проектов - «Демография» и «Образование». На днях ее участники побывали в Пермском крае. Одним из объектов, который они посетили, стал детский сад «Эрудит» в микрорайоне Ива. До его строительства родителям приходилось возить ребят в другие микрорайоны, так что сейчас вопрос шаговой доступности дошкольного учреждения решён. Поскольку микрорайон активно развивается, то на подходе ещё один корпус «Эрудита».

Детские сады, школы, предприятия, спортивные сооружения, поликлиники, больницы, всё, что касается национальных проектов - в поле зрения партийного десанта. Например, четвёртая горбольница, один из флагманов пермского здравоохранения, помогает тысячам пермяков, курирует медицину в кизеловском угольном бассейне.

Юрий Кобзев, депутат государственной Думы РФ: «Когда берёт более мощное учреждение на себя роль патронажа, заводит бригады, мобильную медицину, и доходит с медицинской помощью до конкретного человека - такой пример всегда можно претворять на любой точке Российской Федерации».

В целом система здравоохранения Пермского края получила позитивную оценку – уже сейчас сокращён бумажный документооборот, за счет чего у врачей увеличилось время для приема пациентов.

Кроме того, участники группы контроля посетили в Перми музыкальную школу, ДК имени Солдатова и городскую филармонию. Как отметил сенатор Эдуард Исаков, в Прикамье проведена большая работа.

Эдуард Исаков, член Совета Федерации РФ: «Проведена серьёзная аналитическая работа, всем понятен процент изношенности домов культуры, сельских домов культуры, процент изношенности музыкального парка, видят, что необходимо сделать, чтобы достичь тех показателей и учитывая, что сейчас нацпроекты уже начинают реализовываться работа проводилась министерством культуры последние десять лет».

До 2024 года более 25 триллионов рублей планируется инвестировать в реализацию нацпроектов по всей России, и сейчас, говорят представители группы контроля, важно понимание поставленных задач в каждом регионе.

Андрей Кутепов руководитель группы контроля Президиума Генсовета «Единой России» за исполнением национальных проектов: «Мы можем сказать, точно, что желание есть достигнуть и достигнуть в первых рядах. У нас должны быть поступательные решения, которые приведут к тем целям, которые мы поставили себе, а они очень амбициозны, и я хочу напомнить, что недавно мы готовились к олимпиаде 14 года, мы её все вместе провели, затем был кубок конфедерации по футболу, тоже громадно, чемпионат мира по футболу мы провели, теперь у нас новые поставлены стратегические цели, лидер нашего государства уделяет этому огромное значение, поэтому я чётко уверен, что все вместе мы достигнем результата».

 

Пермский край имеет свои преимущества при реализации нацпроектов, на этом губернатор Максим Решетников акцентировал внимание во время встречи с представителями группы контроля - многое уже сделано, до муниципалитетов доведены средства более чем на три миллиарда рублей, и, в целом, по мнению губернатора, реализация нацпроектов станет прорывом в экономике и социальной сфере.

Максим Решетников, губернатор Пермского края, член Высшего совета «Единой России»: «Мы весьма активно взялись за дело, в соответствии с теми задачами, которые правительство перед нами поставило.Мы заключили уже 28 соглашений, у нас осталось ещё 3, главное из них, это по аварийному жилью, у всех регионов эти цифры доведены, сейчас мы последние моменты уточняем».

Максим Решетников попросил содействия в решении ряда вопросов, в частности по совершенствованию сорок четвёртого федерального закона и срокам возврата неиспользованных субсидий. Кроме того, представители группы контроля обратили внимание на то, что необходимо усилить работу с обманутыми дольщиками, ещё не все вопросы решены в этом плане, так же поступила рекомендация по усилению работы по внедрению новой системе сбора ТБО.

Метки: в Пермском крае, в Перми, Власть, Общество

Опубликовано: 02.05.2019 в 17:49 в рубрике - Вести Пермь

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