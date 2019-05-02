В пятницу в Перми пройдет первая репетиция Парада Победы

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Напоминаем, что 3 мая в Перми на Октябрьской площади пройдет первая репетиция Парада Победы. В связи с этим, движение транспорта в центре города будет закрыто с 09:30 до 15:30, а стоянку для всех видов транспортных средств на площади и на участке Комсомольского проспекта (от ул. Пушкина до ул. Екатерининской) запретят с 17:30 2 мая до 15:30 3 мая.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, движение всех видов транспорта будет прекращено по улицам:

- Екатерининская от улицы Газеты «Звезда» до улицы Куйбышева;
- Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;
- Комсомольский проспект от улицы Пушкина до улицы Ленина;
- Октябрьская площадь;
- Комсомольский проспект (четная сторона) от улицы Ленина до улицы Советская.

Маршруты общественного транспорта будут изменены следующим образом:

- автобусы №7, №41 в направлении центра города от Коммунального моста будут следовать до остановочного пункта «Улица Попова»;

- автобус №10 в прямом направлении будет следовать от пересечения Комсомольского проспекта и улицы Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования;

- автобус №14 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Николая Островского и Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;

- автобус №33 в направлении центра города будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Сибирская и далее по маршруту следования, в обратном направлении по улицам Сибирская, Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;

- автобус №60 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения Комсомольского проспекта и улицы Пушкина по улицам Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;

- автобус №68 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского, далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Екатерининская и Сибирская по улицам Сибирская, Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;

- троллейбусы №1 и №5 будут следовать сообщением «Улица Гусарова – Комсомольская площадь».

Напоминаем, что репетиции Парада Победы на Октябрьской площади пройдут также 5 мая с 09:30 до 15:30 и 7 мая с 19:00 до 00:00. В это время движение транспорта в центре Перми тоже будет запрещено.

Метки: в Перми, Общество, Анонс

Опубликовано: 02.05.2019 в 17:31 в рубрике - Вести Пермь

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