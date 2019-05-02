Пермские нефтяники организовали одну из самых многочисленных первомайских колонн

Одной из самых многочисленных в первомайской демонстрации стала колонна пермских «лукойловцев» - более 2 тысяч человек. В праздничном шествии приняли участие представители всех предприятий. Многие пришли целыми семьями. В этом году «Лукойл» отмечает 90-летие пермской нефти и открытие Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Так что настроение было праздничным вдвойне.Многие пришли целыми семьями. В колонне нефтяников сопровождали два тематически украшенных автомобиля, а группа молодых сотрудников "Лукойла" «вышла» на демонстрацию на сигвеях.