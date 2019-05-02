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Пермские нефтяники организовали одну из самых многочисленных первомайских колонн →
В первомайских шествиях приняли участие более 150 тысяч жителей Прикамья
В первомайских шествиях приняли участие более 150 тысяч жителей Прикамья. Тольео в Перми в праздничных шествиях в центре Перми и районах города приняли участие порядка 47 тысяч горожан. День Весны и Труда прошел под лозунгом «Справедливая экономика в интересах человека труда». По Октябрьской площади прошли колонны профсоюзов различных предприятий и организаций города, представители студенческой молодёжи. Участие в шествии приняли коллективы Пермского национального исследовательского университета, Пермского института культуры, Пермского национального исследовательского технологического университета, Пермского государственного медицинского университета, таких предприятий города, как Пермская научно-производственная приборостроительная компания, «Сибур-Химпром», «Протон-ПМ» и другие. Кроме того, в этом году в демонстрации участвовали и общественники - волонтеры приюта "Матроскин" вместе с четвероногим демонстрантом по кличке Рекс. Всего по центру города прошла 31 тысяча демонстрантов.
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