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Серия крупных пожаров произошла в первый день мая
Серия крупных пожаров произошла в первый день мая. В ночь на 1 мая в микрорайоне Костарево сгорел жилой дом. В огне пострадали 4 человека. Очевидцы говорят, что некоторым из жильцов пришлось выпрыгивать из окон второго этажа. Женщина и 7-летние ребенок, получившие серьезные ожоги доставлены в больницу. Остальным госпитализация не понадобилась. В МЧС проверяют версию о нарушении правил безопасного использования электроприборов.
Другое происшествие произошло в Орджоникидзевском районе на ул. Верхневолжская. Днем 1 мая огонь уничтожил деревянный жилой дом. Пламя объяло строение за считанные минуты.
А в поселке Юго-Камский пожар произошел в корпусе птичника одного из местных фермеров. Несколько десятков куриц погибли в огне. Напомним, что с понедельника в Пермском крае объявлен пожароопасный сезон. Поджигать сухую траву и разводить костры в лесных массивах запрещено.
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